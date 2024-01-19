Суд арестовал еще девять человек за неповиновение полиции при беспорядках в Байкаме

Срок ареста составил от 8 до 15 суток

ТАСС, 19 января. Баймакский районный суд Башкирии за неповиновение полиции отправил под административный арест девятерых участников беспорядков, которые прошли 17 января у здания суда.

Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

"Девять жителей привлечены к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Всем назначено наказание в виде административного ареста сроком от 8 до 15 суток", - говорится в сообщении.

Ранее Кировский районный суд Уфы арестовал восемь человек за нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга.