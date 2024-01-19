В Крыму перекрыли участок дороги из-за оползня

Ограничение ввели до окончания восстановительных работ

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Участок дороги Алушта - Рабочий Уголок перекрыт для движения транспорта из-за разрушения асфальта и подпорной стены в результате оползня. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог Республики Крым.

"Прекращено движение всех видов транспорта на участке автомобильной дороги Алушта - Рабочий Уголок на участке км 2+680 - км 3+720. На данном участке выявлено разрушение покрытия автомобильной дороги и разрушение подпорной стены в результате оползня", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что ограничение ввели до окончания восстановительных работ.

В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение из-за непогоды, в поселке Героевском в Керчи из-за подъема воды частично размыло насыпь, защищающую поселок от подтопления, вода подошла к домам и размыла дороги. Специалисты в настоящее время устраняют последствия. В Ялте, где за 12 часов выпало 44 мм осадков, произошло обрушение подпорной стены, возникла угроза подтопления частных домов.