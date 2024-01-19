Потерпевшие при теракте против Татарского заявили иски к Треповой на 50 млн рублей

Часть из этих денег они просят взыскать солидарно с нескольких фигурантов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Потерпевшие по уголовному делу о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин), заявили к Дарье Треповой и другим обвиняемым гражданские иски на общую сумму в 50 млн рублей, часть из этих денег они просят взыскать солидарно с нескольких фигурантов, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Председательствующий судья Тимур Жидков огласил заявления 21 потерпевшего о компенсации физического, морального и имущественного вреда к Треповой, одному из ее предполагаемых сообщников Юрию Денисову, а также Дмитрию Касинцеву, обвиняемому в укрывательстве Треповой.

Первым огласили иск матери погибшего корреспондента Равили Фоминой, которая потребовала от Треповой и Денисова 15 млн рублей - это наибольшая сумма из всех озвученных требований. Минимальная сумма запрошенной компенсации составляет 120 тыс. рублей.

Солидарно к Дарье Треповой и Дмитрию Касинцеву заявлены иски на сумму в 8,3 млн рублей. К Касинцеву отдельно заявлен еще один иск на 500 тыс. рублей.

Оба подсудимых заявили, что требований не признают, при этом Трепова отметила, что готова компенсировать потерпевшим вред в частном порядке. Присутствующие в зале потерпевшие и их представители свои требования поддержали.