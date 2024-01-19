На трассе Р-256, где камнепад разрушил покрытие, запустили реверсивное движение

Пока проезд открыт только для легковых автомобилей и экстренных служб

ТАСС, 19 января. Движение на участке федеральной трассы Р-256 "Чуйский тракт", где произошел обвал камней, восстановлено по одной полосе. Пока проезд открыт только для легковых автомобилей и экстренных служб, сообщил ТАСС глава Республики Алтай Олег Хорохордин.

"Движение на участке федеральной трассы Р-256 "Чуйский тракт", где сегодня утром произошел обвал скальных пород, восстановлено по одной полосе движения. Пока проезд будет открыт только для легковых автомобилей и экстренных служб", - сообщил он.

После происшествия часть дорожного покрытия была разобрана, пустоты заделаны грунтом и песчано-гравийной смесью. Транспортное сообщение с высокогорными Улаганским и Кош-Агачским районами Республики Алтай частично восстановлено. Глава региона сказал, что дорожные работы будут продолжены, чтобы обеспечить проезд грузового транспорта.

В пятницу в результате обвала скальных пород была повреждена дорога в Онгудайском районе республики между селами Акбом и Чибит.