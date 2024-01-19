В Белгородской области пресекли контрабанду продукции военного назначения для Украины

Возбуждено уголовное дело

ТАСС, 19 января. Управление ФСБ РФ по Белгородской области пресекло поставку комплектующих к самоходной артиллерийской установке "Гвоздика" на Украину. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий установлена причастность гражданина Украины к организации в интересах предприятий оборонного комплекса сопредельного государства незаконного перемещения на Украину комплектующих к самоходной артиллерийской установке "Гвоздика", - говорится в сообщении.

По данным регионального УФСБ, в отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК России (контрабанда материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники). Санкция статьи УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.