В Петербурге авиакомпанию оштрафовали за то, что собака загрызла кошку в самолете

Собака перевозилась без намордника, клетки и соответствующих защитных сеток

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге взыскал с авиаперевозчика моральный ущерб и штраф после того, как собака в багажном отделении проломила переноску и загрызла кошку. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

"Невский районный суд города Санкт-Петербурга рассмотрел иск Виктора Митичкина к АО "АК Россия", поданный в порядке Закона о защите прав потребителей. <…> Суд иск удовлетворил частично, взыскав с АО "АК Россия" 11 700 рублей материального ущерба, 50 000 рублей морального вреда, штраф в размере 30 850 рублей. Также судом взысканы судебные расходы пропорционально удовлетворенным требованиям", - говорится в сообщении.

Из иска следовало, что 20 декабря 2022 года Митичкин летел из Санкт-Петербурга в Калининград с тремя кошками: Амандой, Ладой и Кармен. Рейс фактически выполняло АО "АК Россия". Аманда и Лада летели в багажном отделении в специальных переносках, Кармен - в самолете с истцом. Стоимость перевозки животных составила 10,8 тыс. рублей.

После окончания перелета мужчине сообщили, что Аманда погибла от травм, которые причинила ей собака породы ягдтерьер, также летевшая в багажном отделении. Собака весом около 10 кг проломила переноску и загрызла кошку, после чего застряла и не могла освободиться из переноски с погибшим животным. Переноска Лады была повреждена. Собака перевозилась без намордника, без клетки и без соответствующих защитных сеток, указывал истец.

Митичкин сообщил, что пренебрежительное и халатное отношение сотрудников повлекло причинение материального и морального вреда, попросив суд взыскать материальный вред в размере 667,5 тыс. рублей (включая содержание кошки за пять лет), моральный вред в 800 тыс. рублей, судебные расходы и страховку.