Адвокат Треповой попросил оправдать ее по статьям о терроризме и хранении взрывчатки

По словам подсудимой, у нее не было умысла на совершение террористического акта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Адвокат Дарьи Треповой, обвиняемой в совершении теракта в петербургском кафе, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин), в прениях сторон на судебном процессе попросил суд вернуть дело его подзащитной на доследование, а в случае вынесения приговора - оправдать по статьям о терроризме и незаконном хранении взрывчатки, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Я убежден, что действия моей подзащитной были квалифицированы неверно. Считаю, наиболее правильным было бы вернуть дело следствию из-за большого количества "белых пятен" в обвинении, отсутствия доказательств в части субъективной стороны преступления - и дать действиям моей подзащитной другую оценку. Но, если все-таки суд сочтет необходимым рассматривать дело по существу и выносить приговор, я прошу в части ее обвинения в совершении квалифицированного террористического акта, квалифицированного переноса взрывчатых веществ ее полностью оправдать, в части наличия у нее фальшивого водительского удостоверения - назначить ей наказание не выше того, которое она уже провела в следственном изоляторе", - сказал адвокат Даниил Берман.

По словам защитника, следствие не смогло доказать осведомленность Треповой о наличии взрывчатки в статуэтке, подаренной ею Татарскому. По словам подсудимой, которая в прениях также попросила вернуть ее дело на доследование, у нее не было умысла на совершение террористического акта, а в статуэтке, как она считала, находилось прослушивающее устройство.

У присутствующих в суде потерпевших Трепова попросила прощения за свои действия и сказала, что сразу после взрыва в кафе не оказала медицинскую помощь пострадавшим, потому что "струсила и думала только о том, как спасти себя".

Дмитрий Касинцев, обвиняемый в укрывательстве Треповой, и его защитник Елена Конева просили о переквалификации действий подсудимого на ст. 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении) и назначить наказание, не связанное с лишением свободы. По словам Касинцева, он не выдал Трепову сотрудникам правоохранительных органов из-за паники и страха, охватившего его в тот момент, когда он узнал о возможной причастности Треповой к теракту из сообщений СМИ.

О процессе

Второй Западный окружной военный суд с 15 ноября рассматривает уголовное дело Треповой и Касинцева на выездном заседании в Санкт-Петербурге.

По версии следствия, 2 апреля 2023 года Трепова, выполняя указания кураторов с Украины, принесла в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала ее Фомину. При последовавшем взрыве военкор погиб, ранения получили еще 52 находившихся в помещении человека. Всего потерпевшими по делу признаны 85 человек. Касинцева обвиняют в заранее не обещанном укрывательстве Треповой в своей квартире после теракта (ч. 2 ст. 316 УК РФ).