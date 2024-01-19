Трепова 22 января выступит в суде с последним словом

Суд объявил прения сторон оконченными

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Суд окончил прения сторон по делу Дарьи Треповой, обвиняемой в осуществлении теракта в петербургском кафе, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин). В понедельник, 22 января, с последними словами в процессе выступят Трепова и обвиняемый в ее укрывательстве после теракта Дмитрий Касинцев.

"Суд объявляет прения сторон оконченными. Объявляется перерыв до 22 января, десяти часов утра. Будут выслушаны последние слова подсудимых. Сначала выступит подсудимая Трепова, затем подсудимый Касинцев", - сказал председательствующий судья Тимур Жидков.