Из-за поломки подъемника на горнолыжном комплексе в Дмитрове пострадали три человека

Двое из них госпитализированы

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Двоих человек госпитализировали из-за получения травм в результате поломки подъемника на горнолыжном комплексе "Степаново" в Дмитровском округе. Их состояние оценивается как средней тяжести, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

"В настоящий момент госпитализированы двое пострадавших в результате происшествия в Дмитрове. Предварительно их состояние оценивается как средней степени тяжести. Еще один пострадавший осмотрен врачами на месте и от госпитализации отказался", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что на месте продолжает работать бригада скорой помощи.