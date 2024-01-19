Число погибших от взрыва газа в частном доме в Махачкале выросло до пяти

Утечка газа с последующим воспламенением произошла 18 января

МАХАЧКАЛА, 19 января. /ТАСС/. Мужчина, пострадавший в результате взрыва газа в частном доме в Махачкале, умер в больнице. Всего жертвами трагедии стали пять человек, среди которых трое детей, сообщается в Telegram-канале Республиканской клинической больницы Дагестана.

"Он и его семья - это супруга и трое детей - были госпитализированы в реанимацию ожогового центра Республиканской клинической больницы имени А. В. Вишневского накануне утром в крайне тяжелом состоянии. Несмотря на все старания комбустиологов и своевременно оказанную медицинскую помощь, вся семья погибла", - говорится в сообщении.

18 января в частном доме, расположенном по улице Газопроводной в Махачкале, в результате нарушения требований пожарной безопасности при самовольном демонтаже газового узла, соединенного с газопроводом, произошла утечка газа с последующим воспламенением. В результате трагедии погибли пять человек. Возбуждено уголовное дело.