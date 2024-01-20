В Минобороны РФ сообщили о сбитом в Брянской области украинском дроне

Пострадавших и разрушений нет

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили дрон Вооруженных сил Украины в Брянской области.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"20 января около 06:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - сообщили в ведомстве.

В свою очередь губернатор Брянской области Александр Богомаз отметил, что пострадавших и разрушений в результате отбитой атаки нет. "Над Клинцовским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он в Telegram-канале.