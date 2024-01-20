Минздрав Газы заявил, что число жертв израильской агрессии приблизилось к 25 тыс.

Ранены 62 388 человек, отметили в ведомстве

КАИР, 20 января. /ТАСС/. Число погибших в секторе Газа в результате ударов израильских военных приближается к отметке в 25 тыс. Об этом сообщило министерство здравоохранения палестинского анклава.

"Число погибших в результате израильской агрессии с 7 октября прошлого года возросло до 24 927, ранены 62 388 человек", - говорится в сообщении.

В Минздраве добавили, что за последние сутки в результате действий Израиля в секторе Газа "погибли 165 человек, еще по меньшей мере 280 ранены". Тела некоторых погибших все еще остаются под завалами разрушенных зданий и на дорогах анклава, медики и спасатели пока не могут до них добраться.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и пожилых людей. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего объявил о начале наземной операции в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.