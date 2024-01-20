Как сообщили в правоохранительных органах, мероприятия по идеологической обработке проводило просветительское общество "Возрождение"

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы в Бердянске выявили деятельность польско-украинского центра, который занимался антироссийской пропагандой до начала СВО.

Об этом сообщили журналистам в правоохранительных органах Запорожской области.

"Правоохранителями Бердянска обнаружен польско-украинский центр, осуществлявший антироссийскую деятельность на территории города до начала СВО", - сказал представитель правоохранительных структур.

По его информации, правоохранительные органы установили, что польское просветительское общество "Возрождение" под руководством Льва Сухомлинова осуществляло растление своих несовершеннолетних участников, а также совместно с боевиками нацформирований "Азов" и "Правый сектор" (запрещены на территории РФ, признаны террористическими организациями) навязывало им русофобию, проводило мероприятия по идеологической обработке.

В настоящее время Сухомлинов продолжает проводить онлайн-семинары на ту же тематику, но уже из Польши.

"Информация была получена от жительницы города, которая сообщила правоохранителям об обнаружении запрещенной символики "Правого сектора", спрятанной в стенах учреждения", - уточнили в органах.

О центре

Польско-украинское общество "Возрождение" было основано в Бердянске Сухомлиновом в 2000 году. Занималось изучением и интеграцией польской культуры в украинское общество. По информации правоохранителей, оно вело работу как среди школьников, так и взрослых граждан.

С 2014 года общество сотрудничало с запрещенными в РФ организациями "Правый сектор" и "Азов". В Бердянске действовали две базы "Азова", боевики которого регулярно посещали центр и проводили занятия с его участниками.

С началом СВО основатель центра покинул город и уехал в Польшу благодаря прочным контактам с польскими спецслужбами, а также продолжил выполнять задачи украинского правительства по насаждению русофобии среди населения.