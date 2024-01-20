Буровая установка пробила свод тоннеля метро в Стамбуле

Он повредил также и рельсы

АНКАРА, 20 января. /ТАСС/. Буровая установка пробила свод тоннеля метро на линии Меджидиекей - Аэропорт Стамбул. Как сообщает телеканал Sozcu TV, пострадавших нет, но движение на линии остановлено.

Авария произошла в ходе работ на поверхности, которые вела местная строительная компания. Роторный бур пробил бетонный свод тоннеля на одном из перегонов. Он повредил также и рельсы.

Линия, на которой произошел инцидент, является активной. Отмечается, что после аварии отключилось электроснабжение подвижного состава, и удалось избежать вероятного столкновения поезда с буром. Сейчас поезда метро ходят только по одной линии.

Официального заявления от властей пока не поступило.