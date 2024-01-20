В Коми в ДТП с лесовозом и тремя машинами пострадали пять человек

Среди них есть ребенок

ТАСС, 20 января. Пять человек, в том числе ребенок, пострадали в ДТП с лесовозом и тремя легковыми машинами на федеральной трассе Чебоксары - Сыктывкар в Республике Коми, сообщил в Telegram-канале глава региона Владимир Уйба. Пострадавшим оказывается помощь.

"Дорожно-транспортное происшествие с участием груженого лесовоза и трех легковых автомобилей произошло сегодня, 20 января, в Сыктывдинским районе рядом с населенным пунктом Еляты, - написал глава региона. - Пострадали пять человек, из них один ребенок, погибших нет".

Все пострадавшие находятся в стабильном удовлетворительном состоянии. По результатам осмотра ребенок и женщина госпитализированы в профильные республиканские стационары, они находятся под наблюдением медицинских специалистов.