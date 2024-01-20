ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области

Пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков

ТАСС, 20 января. Вооруженные силы Украины (ВСУ)обстреляли село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области, пострадавших нет. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. В одном частном жилом доме выбиты окна и посечен фасад. Оперативные службы работают на месте", - написал Гладков.

Ранее с помощью дрона-камикадзе ВСУ атаковали окраину села Новостроевка-Вторая в Белгородской области. После падения дрона с последующей детонацией была повреждена линия газоснабжения.