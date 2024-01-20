Лайнер China Airlines подал сигнал бедствия в полете и вернулся на Тайвань

В результате инцидента никто не пострадал

ГОНКОНГ, 20 января. /ТАСС/. Направлявшийся из Тайбэя в Гонконг самолет тайваньской авиакомпании China Airlines во время полета подал сигнал о чрезвычайной ситуации и вернулся в аэропорт вылета. Об этом сообщила тайваньская газета "Цзыю шибао".

По ее данным, рейс выполнял Airbus A330. Он вылетел из международного аэропорта Тайбэя в 18:28 по местному времени (13:28 мск). Через 25 минут после взлета он подал сигнал о чрезвычайной ситуации, а затем развернулся и за девять минут резко снизил высоту с 11 до 3 тыс. м. В 19:35 по местному времени (14:35 мск) он совершил успешную посадку в аэропорту Тайбэя.

Командир воздушного судня принял решение о возвращении из-за поступившего сигнала о разгерметизации. Он связался с диспетчером и запросил разрешение вернуться в аэропорт вылета. Как отмечает портал Nownews, в результате инцидента никто не пострадал.