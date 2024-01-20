В Саратовской области в массовом ДТП погибли три человека

Еще семь пострадали

САРАТОВ, 20 января. /ТАСС/. В ДТП с двумя грузовиками и минивэном в Федоровском районе Саратовской области погибли три человека, еще семь пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.

Ранее начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин сообщал, что вечером при столкновении фуры, минивэна и грузовой "Газели" два человека погибли и восемь пострадали. Людей извлекали из машин спасатели.

"Водитель минивэна скончался. Всего трое погибших", - сообщили в региональном УГИБДД.

По информации прокуратуры Саратовской области, авария произошла на 423-м км трассы А-298 Энгельс - граница с республикой Казахстан. В результате ДТП погибли и пострадали иностранные граждане, уточнили в надзорном ведомстве. По факту случившегося правоохранители проводят процессуальную проверку. Ее ход и результаты прокуратура района взяла на контроль.

В новость внесены изменения (22:00 мск) - увеличилось число погибших.