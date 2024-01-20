В Мордовии произошел пожар в деревянном храме

Площадь возгорания составляет почти 130 кв. м

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Пожар произошел в деревянном храме в мордовском поселке Горяйновка на площади почти 130 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Горит деревянный храм в мордовском поселке Горяйновка. Огнем охвачено 128 кв. м деревянной церкви", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Позже в ведомстве сообщили о ликвидации возорания.

На месте работали 38 специалистов и 10 единиц техники МЧС России.

В новость внесены изменения (21:22 мск) - добавлена информация о ликвидации пожара.