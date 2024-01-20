В Казахстане спасатели эвакуировали сломавшую ногу в горах россиянку

Женщина каталась на сноуборде, отметили в МЧС республики

АСТАНА, 20 января. /ТАСС/. Спасатели города Риддер эвакуировали с горного склона в Восточно-Казахстанской области россиянку, сломавшую ногу при катании на сноуборде. Об этом сообщили в МЧС Казахстана.

"Спасатели города Риддер транспортировали с гор туристку из Российской Федерации со сломанной ногой. Женщина, приехавшая из города Омска, при катании на сноуборде сломала ногу в горной местности, в районе базы отдыха. Съехав с трассы, [она] ударилась об дерево и получила травму", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что, добравшись до пострадавшей, спасатели зафиксировали ей ногу и начали спуск с помощью сплитборда, "который тащили своими силами" до подошвы горы, где уже ожидали врачи скорой помощи.

В МЧС Казахстана в этой связи призвали туристов соблюдать положенные меры безопасности и, в частности, иметь при себе навигационные устройства - GPS-навигаторы и коммуникаторы.