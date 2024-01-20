На границе с Болгарией в ДТП пострадали 10 сотрудников турецкого погранпункта

По информации агентства Anadolu, авария произошла на трассе между "Капыкуле" и городом Эдирне

АНКАРА, 20 января. /ТАСС/. 11 человек, в том числе 10 сотрудников турецкой полиции, несущих службу на погранпункте "Капыкуле" на границе с Болгарией, пострадали в результате столкновения двух автобусов на северо-западе Турции.

Как сообщает агентство Anadolu, авария произошла на трассе между "Капыкуле" и городом Эдирне, который расположен в 15 км от погранперехода. Автобус, перевозивший полицейских, столкнулся с автобусом, в котором были туристы.

Удар, судя по переданным агентством кадрам, был небольшой силы. У автобуса, перевозившего полицейских, разбито только лобовое стекло и есть повреждения бампера и фар.

Все пострадавшие доставлены в больницу. Движение на трассе, перекрытое из-за аварии, сейчас снова возобновлено.