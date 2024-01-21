В Саратовской области в отношении водителя фуры после массового ДТП возбудили дело

В аварии погибли три человека, пострадали шестеро

САРАТОВ, 21 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении водителя большегруза, подозреваемого в совершении массового ДТП на трассе в Федоровском районе Саратовской области, где погибли три человека. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

"В Саратовской области следственным отделом МО МВД России "Советский" возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ в отношении 49-летнего водителя большегруза Volvo, подозреваемого в совершении ДТП, в результате которого погибли три человека и шестеро пострадали", - сообщили в управлении.

Авария произошла вечером 20 января на 425-м км трассы А-298 в нескольких километрах от станции Плес Федоровского района. По предварительной информации, водитель фуры не справился с управлением и столкнулся с грузовой "Газелью", после чего врезался в минивэн Huyndai Starex. В результате ДТП 43-летний водитель минивэна и его пассажиры - 24-летний и 48-летний мужчины - погибли на месте происшествия.

Водитель большегруза задержан. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в правоохранительных органах региона ТАСС сообщали, что в результате ДТП погибли и пострадали граждане Таджикистана.