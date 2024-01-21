В Саратовской области в ДТП с рейсовым микроавтобусом пострадали три человека

Тех, кто не получил травм, доставляют другим транспортом в пункт назначения

САРАТОВ, 21 января. /ТАСС/. Три человека получили травмы в результате ДТП с рейсовым микроавтобусом в Марксовском районе Саратовской области. Один пострадавший госпитализирован, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Недалеко от поворота на село Зоркино транспортное средство, следовавшее по маршруту Саратов - Перелюб, съехало в кювет и опрокинулось. В этот момент в салоне находились восемь человек. По предварительным данным, в результате аварии один пассажир госпитализирован, еще двоим оказана помощь на месте", - сообщили в правительстве.

По поручению губернатора области Романа Бусаргина на место происшествия направили все оперативные службы, в том числе сотрудников облспаса. Пассажиров, не получивших травм, доставляют другим транспортом в пункт назначения.