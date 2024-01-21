В Белгородской области за сутки зафиксировали порядка 70 прилетов со стороны ВСУ

По данным главы региона Вячеслава Гладкова, никто не пострадал

ТАСС, 21 января. Украинские военные за сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области порядка 70 боеприпасов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе по селу Устинка выпущен 21 артиллерийский снаряд, по селу Журавлевка - 4 артиллерийских снаряда, по селу Солнцевка - 1 гранатометный выстрел, по МАПП "Нехотеевка" - 3 артиллерийских снаряда. В селе Щетиновка противник атаковал с помощью трех дронов-камикадзе, в селе Красный Хутор - с помощью одного БПЛА. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - написал он.

Окраина хутора Лозовая Рудка Борисовского района попала под обстрел миномета, гранатомета и пулемета. По селу Тишанка Волоконовского района выпущен один неустановленный боеприпас, из-за которого в одном домовладении повреждена стена. В населенных пунктах никто не пострадал.

Под атаку двух дронов-камикадзе попала окраина села Новостроевка-Вторая Грайворонского района. После падения одного из дронов повреждена линия газоснабжения. По окраине села Рождественка выпустили пять минометных снарядов. Село Глотово атаковал дрон-камикадзе, впоследствии сдетонировавший в поле. При атаках на населенные пункты никто не пострадал.

Инфраструктурный объект связи получил повреждения после атаки дрона-камикадзе на село Колотиловка Краснояружского района. На населенный пункт с беспилотника сброшены два осколочных боеприпаса. Под минометный обстрел попала окраина села Вязового - зафиксировано четыре прилета. Пострадавших нет.

По селу Новая Таволжанка Шебекинского городского округа выпустили восемь выстрелов из гранатомета АГС-17. В одном жилом доме выбиты окна и посечен фасад. По селу Середа выпустили восемь минометных снарядов, по селу Муром и хутору Панкову - три и пять минометных снарядов. При атаках на населенные пункты никто не пострадал.