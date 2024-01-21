Глава минздрава Саратовской области рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с минивэном

По словам Олега Костина, два человека находятся в тяжелом состоянии

ТАСС, 21 января. Двое пострадавших в аварии с участием минивэна в Саратовской области находятся в тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи, еще пятеро - в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщил в Telegram-канале министр здравоохранения региона Олег Костин.

Авария произошла 20 января в Федоровском районе. Три человека погибли, восемь, по уточненным данным, пострадали. "Семеро человек были доставлены в лечебные учреждения Саратова и Энгельса. Двое находятся в тяжелом состоянии, за из жизни борются врачи. Пятеро находятся в состоянии средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме", - написал Костин.

Он добавил, что состояние одного человека медики оценили как удовлетворительное, после оказанной помощи он отказался от госпитализации.

Ранее в правоохранительных органах региона ТАСС сообщали, что в результате ДТП погибли и пострадали граждане Таджикистана. По предварительной информации, водитель фуры не справился с управлением и столкнулся с грузовой "Газелью", после чего врезался в минивэн. В результате ДТП 43-летний водитель минивэна и его пассажиры - 24-летний и 48-летний мужчины - погибли на месте происшествия. В отношении водителя фуры возбудили уголовное дело, он задержан.