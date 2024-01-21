В пяти областях Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сообщения о тревоге поступили в 13:45 по местному времени (14:45 мск). Она длилась 43 минуты.

Сирены также сработали на подконтрольной Киеву части Херсонской области. В течение этого времени сообщалось о взрывах в Кропивницком (ранее - Кировоград) и Полтаве.

В новость внесены изменения (15:41 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.