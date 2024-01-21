В трех областях Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Воздушная тревога, объявленная в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях, отменена. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сообщения о тревоге начали поступать в 16:06 по местному времени (17:06 мск).

Она длилась полчаса.

Украинское агентство ТСН сообщало о работе систем противовоздушной обороны в Днепропетровской области.

Сирены также сработали в подконтрольных Киеву районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

В новость были внесены изменения (17:47 мск) - обновлена информация о тревоге.