В трех областях Украины объявляли воздушную тревогу

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Воздушная тревога, объявленная в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях, отменена. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.
Сообщения о тревоге начали поступать в 16:06 по местному времени (17:06 мск).
Она длилась полчаса.
Украинское агентство ТСН сообщало о работе систем противовоздушной обороны в Днепропетровской области.
Сирены также сработали в подконтрольных Киеву районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
В новость были внесены изменения (17:47 мск) - обновлена информация о тревоге.