NBC: число погибших из-за непогоды в США увеличилось до 89

По информации NBC, смертельные случаи зарегистрировали в штатах Иллинойс, Пенсильвания, Миссисипи, Вашингтон, Кентукки, Висконсин, Нью-Йорк и Нью-Джерси

НЬЮ-ЙОРК, 21 января. /ТАСС/. По меньшей мере 89 человек погибли в США из-за арктических холодов за последнюю неделю. Об этом сообщила телекомпания NBC.

По ее информации, в штате Теннесси было подтверждено 25 погибших, в штате Орегон - по меньшей мере 16 человек.

Также смертельные случаи были зарегистрированы в штатах Иллинойс, Пенсильвания, Миссисипи, Вашингтон, Кентукки, Висконсин, Нью-Йорк и Нью-Джерси.

На большой части Соединенных Штатов с 12 января отмечается резкое похолодание и идут снегопады. Как сообщало агентство Associated Press 17 января, во многих частях центральной части США температура воздуха опускалась до минус 34,4 градуса.