В Москве автомобиль насмерть сбил пешехода на тротуаре

На месте аварии работают сотрудники ГАИ

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Водитель сбил пешехода на тротуаре на юго-востоке Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

"По предварительным данным, по адресу Перовское шоссе в районе дома 10 произошло ДТП. Водитель не справился с управлением транспортным средством, в результате чего автомобиль вынесло на тротуар, где он совершил наезд на пешехода, который от полученных травм скончался", - сказали в ведомстве.

В главке МЧС уточнили, что еще двое человек получили травмы. На месте аварии работают сотрудники ГАИ.