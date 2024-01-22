Бастрыкин поручил возбудить дело после отравления людей угарным газом в Дагестане

Пострадали девять человек

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после отравления людей угарным газом в Каспийске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"По данному факту следственными органами СК России по Республике Дагестан проводится процессуальная проверка. А. И. Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Республике Дагестан Беляеву Д. В. возбудить уголовное дело и представить доклад", - говорится в сообщении.

Вечером 21 января в Каспийске девять человек госпитализировали в больницу с отравлением угарным газом, пятеро из пострадавших - дети. Один человек находится в реанимации. Прокуратура республики организовала проверку.