В Казани перекрыли несколько улиц из-за подтопления

Из-за аварии также отключили воду в пяти многоквартирных домах

ТАСС, 22 января. Несколько улиц перекрыли в Казани из-за коммунальной аварии на сетях водопровода, в результате которой улицу Амирхана затопило водой. Об этом сообщает казанский водоканал в своем Telegram-канале.

"Сегодня, 22 января, произошла авария на водопроводной сети 1994 года постройки по улице Амирхана, 15. В результате произошел излив на прилегающую к месту аварии территорию и улицу Амирхана. Движение автотранспорта на участке улицы Амирхана от улицы Четаева до улицы Чистопольская по направлению движения в сторону моста Миллениум временно ограничено", - сообщили в Водоканале.

По данным ведомства, из-за аварии воду отключили в пяти многоквартирных домах на улице Чистопольская, 61а, 61а и улице Амирхана, 11, 13, 15. Для устранения аварии задействовали 3 бригады аварийной службы и 16 единиц техники МУП "Водоканал".

На видеозаписи, появившейся в интернете, видно, как из трубы потоком льется вода и заливает улицу, колеса машин, стоящих на обочине, практически полностью скрыты потоком. Сейчас в Казани -18 градусов с порывами ветра до 8 м/с.