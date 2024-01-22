В Омске двух полицейских подозревают в "выбивании" признаний из подозреваемых

Возбудили уголовное дело

ОМСК, 22 января. /ТАСС/. Двух сотрудников уголовного розыска отдела полиции в Тарском районе Омской области подозревают в превышении должностных полномочий при допросе задержанных, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

"Предварительно установлено, что два сотрудника уголовного розыска ОМВД России по Тарскому району, ложно и искаженно воспринимая интересы службы, с целью получения признательных показаний в отношении задержанных по подозрению в совершении кражи из магазина превысили должностные полномочия", - говорится в сообщении.

Источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что факту произошедшего возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением пыток. Сотрудники полиции допрашивали двух подозреваемых в краже в магазине, которые не раз были судимы за аналогичные преступления.