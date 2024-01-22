На Алтае прошли обыски у последователей запрещенной в России секты

Возбудили уголовное дело

БАРНАУЛ, 22 января. /ТАСС/. Обыски в местах проведения собраний последователей запрещенной в России секты "Алля-Аят" прошли в Республике Алтай. Об этом журналистам сообщили в УФСБ России по региону.

"Проведены обыски в местах проведения собраний адептов секты "Алля-Аят" на территории региона. В рамках реализованных мероприятий изъята экстремистская литература, а также электронные устройства, с помощью которых осуществлялась противоправная деятельность", - сообщили в ведомстве.

По данным силовых органов, деятельность секты заключается в отказе от традиционной медицины, в частности в лечении солнечной энергией и определенной "формулой жизни", а также чтением журнала "Звезда селенной" (издание признано экстремистским и внесено Минюстом РФ в список запрещенных к распространению материалов).

Возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 282.2 (организация деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремисткой деятельности). О задержании последователей объединения не сообщается.