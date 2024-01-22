Суд Москвы 24 января решит вопрос о продлении срока домашнего ареста Блиновской

Они обвиняется в неуплате 918 млн рублей налогов

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы 24 января рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста блогеру Елене Блиновской, обвиняемой в неуплате 918 млн рублей налогов. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Судебное заседание назначено на 11:00 мск 24 января", - сказала собеседница агентства.

Ранее адвокат блогера Наталия Сальникова сообщила ТАСС, что СК все еще считает, что Блиновская может скрыться и уничтожить доказательства по делу. Защита обвиняемой в свою очередь считает домашний арест Блиновской излишней мерой, не соответствующей требованиям законодательства. По словам Сальниковой, следствию необходимо дополнительное время, чтобы предъявить ее подзащитной обвинение в окончательной редакции.

Блиновскую задержали 27 апреля прошлого года при попытке покинуть РФ на арендованном автомобиле, у нее были авиабилеты для вылета в другое государство. В ее отношении возбуждено уголовное дело, она обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации приобретенных преступным путем денежных средств и имущества в особо крупном размере. Позднее суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий ее мужу Алексею Блиновскому, которому предъявлено обвинение в пособничестве уклонению от уплаты налогов. Их счета арестованы в рамках обеспечительных мер.