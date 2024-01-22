Блиновскую доставили в суд для решения вопроса об ужесточении меры пресечения

Ей предъявили обвинения в неправомерном обороте средств платежей

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Блогер Елена Блиновская доставлена в Замоскворецкий суд Москвы для рассмотрения ходатайства следствия о заключении ее под стражу из-за неоднократных нарушений ранее избранной меры пресечения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Она доставлена в суд", - сказала представитель суда.

Как сообщили ранее в пресс-службе ГСУ СК по Москве, следствие намерено просить суд ужесточить меру Блиновской в связи с неоднократными нарушениями ранее избранной меры пресечения.

Следствие предъявило ей обвинение в неправомерном обороте средств платежей. В рамках предварительного следствия установлена ее причастность к двум эпизодам совершения преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). По данным следствия, Блиновская получила в свое распоряжение электронные ключи юридических лиц для неправомерного перевода денег с их расчетных счетов.

В настоящее время она обвиняется также в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации приобретенных преступным путем денежных средств и имущества в особо крупном размере. Как сообщалось ранее, блогер занизила полученные доходы и не уплатила налог на общую сумму свыше 918 млн рублей. Ее задержали 27 апреля прошлого года при попытке покинуть страну на арендованном автомобиле, у нее были авиабилеты для вылета в другое государство.