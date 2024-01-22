Суд арестовал четырех человек по уголовному делу об участии в беспорядках в Баймаке

Они заключены под стражу до 17 марта

УФА, 22 января. /ТАСС/. Советский районный суд Уфы избрал меру пресечения в виде ареста до 17 марта четверым участникам несанкционированной акции в городе Баймаке. Все они обвиняются в участии в массовых беспорядках, трое - в применении насилия в отношении представителя власти, сообщила объединенная пресс-служба судов Башкирии.

"Азат Мирзин, Даян Валеев, Раят Давлетбаев обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 212 (участие в массовых беспорядках), ч. 1 ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти) УК РФ, а Вилюру Карачурину предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках. <…> Суд избрал в отношении мужчин меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 17 марта 2024 года", - сказано в сообщении.

Также Советский районный суд Уфы рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении Юлдаша Тимербаева по факту организации публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ). Он разместил в Telegram публикацию с призывом выйти на площадь имени С. Юлаева в Уфе 19 января в поддержку Фаиля Алчинова (внесен в перечень террористов и экстремистов). Ему назначено наказание в виде административного ареста на девять суток, отметили в пресс-службе.

Баймакский районный суд рассматривал уголовное дело в отношении экоактивиста Фаиля Алчинова. Первые беспорядки произошли 15 января, когда у здания суда собрались сторонники подсудимого. 17 января суд приговорил его к четырем годам колонии по делу о разжигании ненависти и вражды по национальному или расовому признаку. В этот день в ходе беспорядков пострадали несколько человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, было возбуждено уголовное дело. Суды в Уфе и Баймаке арестовали 17 участников событий по административным делам на сроки до 15 суток.