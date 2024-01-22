СК возбудил дело по факту убийства гражданок России в Турции в 2023 году

По данным следствия, на территории Бодрума были обнаружены тела гражданок России 1981 года и 2008 годов рождения с признаками насильственной смерти

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства гражданок России - женщины и ее дочери - на территории Турции в 2023 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 29 ноября 2023 года на территории Бодрума были обнаружены тела гражданок России 1981 года и 2008 годов рождения с признаками насильственной смерти. "По уголовному делу проводятся процессуальные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению лица, причастного к совершению указанного преступления. Ход и расследование уголовного дела находится на контроле в Следственном комитете РФ", - заключили в ведомстве.