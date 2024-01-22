В Ленобласти ликвидировали возгорание на терминале "Новатэк"

Пожар начался 21 января

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Пожар в терминале "Новатэка" в порту Усть-Луга в Ленинградской области ликвидирован.

Об этом сообщил глава администрации Кингисеппского района Юрий Заплатский в своем Telegram-канале.

"Возгорание полностью ликвидировано. На терминале "Новатэка" работы по тушению пожара завершены", - написал он.

Пожар начался в терминале "Новатэка" в порту Усть-Луга в Ленинградской области ночью 21 января. Было принято решение о введении режима повышенной готовности в районе.

Огонь охватил одну цистерну и насос по перекачке сжиженного природного газа. Пострадавших в результате инцидента нет.