Генпрокурор Абхазии взял под личный контроль проверку по факту пожара в ЦВЗ

В результате пожара полностью уничтожен фонд Национальной галереи, в который входило более 4 тыс. картин абхазских и зарубежных художников

СУХУМ, 22 января. /ТАСС/. Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба взял под личный контроль процессуальную проверку по факту пожара в Центральном выставочном зале (ЦВЗ) Союза художников Абхазии, в котором хранились фонды Национальной картинной галереи. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Республики Абхазии.

В результате пожара полностью уничтожен фонд Национальной галереи, в который входило более 4 тыс. картин абхазских и зарубежных художников. В их числе были картины первого профессионального абхазского художника Александра Чачбы-Шервашидзе, Варвары Бубновой и многих известных художников Абхазии и России XIX и XX веков.

"По факту пожара, имевшего место 21 января 2024 года в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии, следственным управлением Генеральной прокуратуры Республики Абхазия начата процессуальная проверка в порядке ст. 143 (порядок рассмотрения сообщения о преступлении) и 144 (решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении) Уголовно-процессуального кодекса Республики Абхазия. Производство данной проверки находится на личном контроле генерального прокурора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках проверки проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление причин возгорания, размера нанесенного ущерба и определения лиц, ответственных за соблюдение правил пожарной безопасности.

В воскресенье по факту пожара УВД по Сухуму начало сбор первичного материала на месте происшествия, назначена пожарно-техническая экспертиза. Рассматриваются все возможные версии возникновения пожара.