ВСУ обстреляли поселок Красное под Белгородом

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пострадавших нет, но нарушено электроснабжение шести населенных пунктов

ТАСС, 22 января. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Красное в Шебекинском городском округе Белгородской области.

Пострадавших нет, но нарушено электроснабжение шести населенных пунктов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Под обстрел ВСУ попал поселок Красное Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи, под отключение попадают абоненты следующих населенных пунктов: Красное, Панков, Мухин, Первомайский, Ленинский и частично Вознесеновка. Оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с министерством обороны", - написал он.