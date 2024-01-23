В Кургане эвакуировали жильцов двух 17-этажных домов

В квартирах качались люстры

ТАСС, 23 января. Жильцы двух 17-этажных домов в Кургане эвакуированы после сообщений о качающихся люстрах. На время обследования домов людей разместили в гостинице, сообщили в администрации города.

"В ночь с 22 на 23 января на номер "112" пришло сообщение, что в 17-этажных домах по адресам: ул. Куйбышева, 15 и ул. Гоголя, 109 качаются люстры. МЧС совместно с полицией проведена превентивная эвакуация жителей домов, их безопасности ничего не угрожает. Причины произошедшего устанавливаются. На время, которое необходимо для обследования домов, те жители, кто нуждается в жилье, администрацией города Кургана временно размещены в гостинице "Курган". Для доставки граждан к месту временного размещения администрацией также были предоставлены автобусы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на место выехали сотрудники МЧС, полиции, а также заместитель губернатора региона Константин Малышев, и.о. директора департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов области Валерий Земляных, исполняющий полномочия главы города Анастасия Аргышева, директор департамента ЖКХ Роман Медведев, директор административно-технической инспекции Сергей Ослоповских. У домов выставлен патруль для безопасности и сохранности имущества людей.