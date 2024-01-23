В Забайкалье возбудили дело после прорыва дамбы

В результате происшествия пострадали более 250 человек

ЧИТА, 23 января. /ТАСС/. Уголовное дело о превышении должностных полномочий при приемке построенной дамбы возбудили в Александрово-Заводском районе Забайкальского края. Из-за проведения некачественных работ ее прорвало во время паводков, пострадали более 250 человек, сообщили в пресс-службе управления Генеральной прокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу.

"В июле 2023 года после обильных осадков произошло повышение уровня воды в реках Газимур, Талман и Кудикан с дальнейшим частичным разрушением указанной дамбы, что привело к возникновению чрезвычайной ситуации, повлекшей затопление территории села Александровский Завод с причинением имущественного ущерба 258 гражданам, которые в дальнейшем получили из бюджета компенсационные выплаты на сумму 9,8 млн рублей", - говорится в сообщении.

Контракт стоимостью 8 млн рублей на строительство дамбы на реке Газимур был заключен в 2022 году. В декабре 2022 года районная администрации приняла работы и оплатила их стоимость. При этом подрядчик не оборудовал водоотводные канавы и откосы, не заменил строительные материалы. Также не была проведена экспертиза, чтобы оценить качество выполненных работ.

По результатам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело в отношении ответственных должностных лиц. Во время расследования также будет дана уголовно-правовая оценка действиям подрядной организации. Ход и расследование дела находятся на контроле прокуратуры Забайкальского края.