В ходе протестов аграриев на юге Франции погиб человек

Еще двое пострадали

ПАРИЖ, 23 января. /ТАСС/. Один человек погиб, еще двое пострадали и находятся в тяжелом состоянии в результате ДТП, которое произошло во время акции протеста аграриев на автомагистрали N20 в департаменте Арьеж на юге Франции. Об этом сообщил глава Национальной федерации профсоюзов фермеров (FNSEA) Арно Руссо в эфире радиостанции RMC.

"Я только что узнал о дорожно-транспортном происшествии в Памье, в департаменте Арьеж. Одна женщина погибла. Ее муж и дочь находятся в тяжелом состоянии, им оказывают помощь", - сказал Руссо, добавив, что речь идет о членах федерации.

По данным префектуры департамента Арьеж, авария произошла в 05:45 по местному времени (07:45 мск) на шоссе N20, соединяющем Париж с югом Франции, которое фермеры частично заблокировали. Автомобиль по неизвестной причине врезался в выставленные аграриями блоки из соломы, сбив трех человек. В машине находились несколько человек, все они задержаны.

Как сообщает телеканал BFMTV, после ДТП протестующие фермеры завершили акцию протеста на трассе и разблокировали дорогу.

Протест фермеров

Французские аграрии недовольны падением доходов в результате возросшего импорта во Францию сельхозпродукции с Украины. Они также добиваются упрощения бюрократических процедур, связанных с требованиями ЕС. В знак протеста они при помощи тракторов блокируют автодороги. В частности, на юго-западе Франции фермеры перекрыли подступы к Перпиньяну - главному городу департамента Восточные Пиренеи, а также движение на важной магистрали A9.

Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что с пониманием относится к трудностям фермеров, и пообещал, что "полиция и жандармерия не станут вмешиваться до тех пор, пока участники акций будут воздерживаться от актов вандализма". Одновременно министр потребовал от протестующих "не допускать нарушений действующего законодательства".

Согласно данным телевизионных аналитиков, Франция к 2030 году столкнется с острой нехваткой фермеров из-за ухода на пенсию половины аграриев. При этом не менее 20 тыс. фермеров прекратили свою деятельность за последние 10 лет, тогда как им на замену пришли только 14 тыс. Средний возраст сельскохозяйственных работников превышает 50 лет, а заменить их некому, поскольку лишь 1% аграриев страны моложе 25 лет.