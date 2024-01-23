Столичный СК возбудил дело после гонок на дороге, которые устроил блогер Гаджиев

На одном из каналов в видеохостинге размещена видеозапись, на которой группа людей агрессивно ездит на автомобилях, нарушая правила дорожного движения

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Столичный СК возбудил уголовное дело после гонок, которые устроил блогер на московских дорогах. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГСУ СК по Москве, следователи проводят комплекс следственных мероприятий.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что речь идет о блогере Гаджи Гаджиеве.

"Из социальных медиа получена информация о том, что на одном из каналов в видеохостинге размещена видеозапись, на которой зафиксирована группа лиц, агрессивно передвигающаяся на автомобилях в нарушение правил дорожного движения по улицам города Москвы. По данному факту Дорогомиловским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу Главного следственного управления СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 267.1 УК РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств)", - говорится в сообщении.

Следователи устанавливают причастных к совершению этого преступления.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили ТАСС, что Госавтоинспекция Москвы проводит проверку по факту публикации видео. "Госавтоинспекция города Москвы продолжает мониторинг сети Интернет с целью выявления видеороликов, демонстрирующих нарушения правил дорожного движения и пренебрежение к соблюдению норм безопасности, а также оперативного реагирования на данные материалы и принятия мер административного воздействия в отношении причастных к ним лиц", - сказали в пресс-службе.