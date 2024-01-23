В Москве задержали одного из участников опасных гонок с блогером Гаджиевым

Второй участник пришел в полицию сам

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД задержали одного из участников опасных гонок с нарушениями правил дорожного движения в Москве, второй участник пришел в полицию сам. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками столичной Госавтоинспекции один из участников опасного заезда 2001 года рождения на автомобиле Mercedes задержан. Второй участник 2001 года рождения прибыл в подразделение полиции самостоятельно", - написала она в Telegram-канале.

Волк добавила, что после составления административных материалов за допущенные нарушения правил дорожного движения они будут доставлены в следственные органы. "Комплекс необходимых мероприятий продолжается", - добавила представитель ведомства.

Следственный комитет 23 января возбудил уголовное дело по ст. 267.1 УК РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств) после гонок, которые устроил блогер на московских дорогах. Видео с заездами было выявлено в сети. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о блогере Гаджи Гаджиеве. Госавтоинспекция по факту публикаций видео в сети начала проверку.