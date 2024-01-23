На северо-востоке Москвы при пожаре в жилом доме спасли девять человек

Трех человек осматривают врачи скорой, решается вопрос об их госпитализации

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Девять человек спасены в ходе тушения пожара в квартире на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Девять человек спасено в ходе тушения пожара в квартире на третьем этаже жилого дома по адресу: Ярославское шоссе, дом 6, корпус 1", - сказал собеседник агентства.

Площадь пожара составила 50 кв. м. "Открытое горение ликвидировано, пожар локализован", - добавил собеседник агентства.

В настоящий момент трех человек осматривают врачи скорой, решается вопрос об их госпитализации.

Ранее сообщалось об утечке газа на Ярославском шоссе на третьем этаже в квартире дома 6, корп. 1. Утечка произошла в результате пожара в горящей квартире. Дом газифицирован, он был отключен от подачи газа. На месте ЧП продолжают работать сотрудники оперативных служб.