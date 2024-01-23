Пожар в квартире дома на северо-востоке Москвы потушили

В результате пожара пострадал один человек

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Один человек пострадал в результате пожара в квартире на северо-востоке Москвы, возгорание ликвидировано. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"В результате пожара один человек пострадал, восемь спасены, в том числе ребенок", - сообщили в пресс-службе.

Информация о пожаре поступила в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях столичного ГУ МЧС в 18:03, сообщили в главке, отметив, что по адресу: Ярославское шоссе, дом 6, корпус 1, происходило возгорание в квартире на третьем этаже девятиэтажного жилого дома, огонь частично ушел в лифтовой холл. "В 18:57 пожар был локализован, в 19:19 - ликвидирован", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Ранее в оперативных службах ТАСС сообщили, что девять человек спасены в ходе тушения пожара в квартире на северо-востоке Москвы. Площадь пожара составила 50 кв. м. Сообщалось, что в результате пожара произошла утечка газа в горящей квартире. Дом газифицирован, он был отключен от подачи газа.