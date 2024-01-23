Очагом возгорания в доме на Ярославском шоссе в Москве были личные вещи, а не газ

В связи с распространением пожара в зону огня попал газовый прибор, его повреждение и вызвало выход газа

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Личные вещи, а не газ, стали очагом возгорания в доме на Ярославском шоссе в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе АО "Мосгаз".

"В доме №6, к. 1 на Ярославском шоссе произошел пожар. Очагом возгорания были личные вещи на кухне. В связи с распространением пожара в зону огня попал газовый прибор. Его повреждение вызвало выход газа", - указано в сообщении.

Отмечается, что прибывшие специалисты АО "Мосгаз" оперативно перекрыли подачу газа по стояку. Пожар локализован. "Отключение дома от газоснабжения не осуществлялось. Каких-либо угроз распространения инцидента нет", - заключили в пресс-службе.

Ранее в оперативных службах ТАСС сообщили, что девять человек спасены в ходе тушения пожара в квартире на северо-востоке Москвы. Площадь возгорания составила 50 кв. м. Сообщалось, что в результате пожара произошла утечка газа в горящей квартире. Дом газифицирован, он был отключен от подачи газа.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС, в результате пожара в квартире на северо-востоке Москвы пострадал один человек, возгорание ликвидировано.