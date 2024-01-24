Рядом с Курильскими островами произошло землетрясение магнитудой 5,0

Эпицентр располагался в 149 км южнее села Головнино острова Кунашир на глубине 20 км

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 января. /ТАСС/. Сейсмологи в среду в 08:33 (00:33 мск) зарегистрировали в море рядом с южной группой Курильских островов (Сахалинская область) и японским островом Хоккайдо землетрясение магнитудой 5,0, сообщили ТАСС на сейсмостанции "Южно-Сахалинск".

"Магнитуда землетрясения - 5,0. Эпицентр располагался в 149 км южнее села Головнино (остров Кунашир, Курилы) на глубине 20 км", - рассказали на сейсмостанции.

По предварительной информации, подземные толчки в виде колебаний могли ощутить жители села Головнино. Информация уточняется.