Губернатор Орловской области Клычков заявил об обезвреженных в регионе дронах

По предварительной информации, пострадавших нет

ТАСС, 24 января. В Орловской области обезвредили несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших нет.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков.

"Звуки, которые вы слышали в небе над Орлом, - результат работы Министерства обороны РФ. Утром были обезврежены очередные беспилотные летательные аппараты, - написал Клычков.

Как добавил глава региона, на местах происшествий в Северном и Железнодорожных районах работают обеспечивающие безопасность населения службы, правоохранительные органы проводят необходимые мероприятия. По предварительной информации, пострадавших нет.

Клычков отметил, что ситуация находится под контролем, и призвал сохранять спокойствие.